ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı faiz toplantısı öncesinde piyasaların odaklandığı son önemli veri olan tarım dışı istihdam, ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde geldi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında tarım dışı istihdam 272 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 190 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Mart ayı için 315 binden 310 bine, Nisan ayı için 175 binden 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,0 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 3,9 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

Fed, gelecek hafta faiz kararıyla birlikte makroekonomik beklentilerini de açıklayacak. En son Mart ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,0, 2025 yılı için yüzde 4,1, 2026 yılı için yüzde 4,0 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 204 bin, kamu istihdamında artışın 43 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 170 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektörü istihdamında 8 bin artış olurken, inşaat sektöründe 21 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe artış tahmini 5 bin seviyesinde oluştu.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,4 seviyesinde kaldı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,4 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,08 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,4 seviyesinde kalacağı yönündeydi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,5 olarak açıklandı.

Fed, faiz kararını 12 Haziran Çarşamba günü açıklayacak. Piyasalar bu toplantıda Fed'den bir değişiklik beklemiyorlar.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de bugün açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istidam verisinin beklentilerin çok üzerinde gelerek, ABD ekonomisinin güçlü olmaya devam ettiğine işaret etmesi Fed'in faiz indirimi için yolunun açılmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

185-190 bin artması beklenen tarım dışı istihdamın 272 bin yükseldiğinin açıklanması sonrası ons altın 2313 dolar seviylerine kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 2,25 kayıpla 2322 dolar civarında.

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi veri sonrası yüzde 4,402'ye zıpladı.

İngiltere'nin 10 yıl vadelyi devlet tahvilinde de getiri 7 baz puan artışla yüzde 4,252'ye çıktı.

Eylül'de Fed'den bir faiz indirimi olasılığını istihdam verisi öncesi yüzde 70 olarak fiyatlayan piyasa, veri sonrası bu oranı yüzde 55'e indirdi.

Fed'in faiz indirimini öteleyeceği beklentilerini öne çıkaran istihdam verisi sonrasında EUR/USD 1,08287'yi gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,53 kayıpla 1,08316 seviyesinde.