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ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte beklenenden az arttı

Ülkede birim emek maliyeti, temmuz-eylül döneminde yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte beklenenden az arttı
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ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 yükseldi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,6 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 artmıştı.

Üretim, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 1,2 yükseldi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, temmuz-eylül döneminde yıllık bazda ise yüzde 2 arttı.

Birim emek maliyeti beklenenden fazla arttı

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 artış kaydetti.

Bu dönemde yüzde 1,1 artması beklenen birim emek maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 2,4 artmıştı.

Birim emek maliyeti üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı.

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