ABD'de tekel davasında 6 banka 80 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Bank of America ve Citigroup da dahil olmak üzere altı banka, Avrupa devlet tahvillerinin fiyatlarını manipüle etmekle suçlandıkları New York'taki antitröst davalarını çözmek için 80 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bank of America, Citigroup, Jefferies, NatWest, Nomura ve UBS ile yapılan ön anlaşma, Manhattan federal mahkemesine sunuldu ve bir hakimin onayını bekliyor.

Davanın kökeni, 2007 ve 2012 yılları arasında Avrupa devlet tahvilleri piyasasında gerçekleşen fiyat manipülasyonu iddialarına dayanıyor. Bu dönemde Bank of America, Citigroup, Jefferies, NatWest, Nomura ve UBS gibi büyük bankalar, fiyatları manipüle etmekle suçlandı.

Suçlama: Fiyatı yükseltmek

CNBC-e'nin aktardığına göre Yatırımcılar, bu bankaların tahvil ihalelerinde yüksek fiyat teklifleri vererek baskın bir pazar payı elde etmeye çalıştığını ve ardından tahvilleri yatırım fonlarına, emeklilik fonlarına, sigorta şirketlerine ve diğer yatırımcılara şişirilmiş fiyatlarla sattıklarını iddia etti. Bankaların, çevrimiçi sohbet odaları gibi gizli iletişim kanalları aracılığıyla fiyatları manipüle ettiği ve bu yöntemlerle müşterilerine yüksek fiyatlarla tahvil sattığı öne sürüldü. İddia edilen bu manipülasyon, 2007 ile 2012 yılları arasında gerçekleşti. Bu dönemde finansal piyasalar, özellikle Avrupa devlet tahvilleri piyasası, ciddi dalgalanmalar ve krizlerle karşı karşıya kaldı.

Dava, Manhattan federal mahkemesinde antitröst yasalarını ihlal eden bankalar aleyhine açıldı. Üç kamu emeklilik fonu tarafından yönetilen yatırımcılar, bu bankaların iş birliği yaparak fiyatları manipüle ettiğini ve piyasada haksız rekabete yol açtığını öne sürdü. Bankalar ise suçlamaları reddetti ancak, dava sürecinin uzamaması ve olası daha büyük cezalarla karşılaşmamak için uzlaşma yoluna gittiler.

Bank of America, Citigroup, Jefferies, NatWest, Nomura ve UBS ile yapılan ön anlaşma, 80 milyon dolarlık bir uzlaşmayı içeriyor ve bu anlaşma bir hakimin onayını bekliyor. Bankalar, toplamda 120 milyon dolarlık bir uzlaşma bedeli ödeyecek. Daha önce JPMorgan Chase, Natixis, State Street ve UniCredit toplam 40 milyon dolar ödeyerek davayı çözmüştü.