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ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1'e yükselirken, hanehalkı gelir ve harcama artışı beklentileri de sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 5 oldu.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi dört ayda ilk kez artış kaydetti.

Gelecek 3 ve 5 yıllık süreçleri kapsayan medyan enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e çıktı. Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti de 0,6 puan artarak yüzde 5 oldu.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 3,7'ye, gıda için yüzde 5,1'e, sağlık hizmetleri için yüzde 7,2'ye, üniversite eğitimi için yüzde 1'e ve kira için yüzde 6,7'ye yükseldi.

Maliyetlerde artış beklentisi, benzin için Haziran 2024'ten, gıda için Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak şubat ayına ait enflasyon oranına ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönünde.

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