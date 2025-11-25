  1. Ekonomim
ABD'de üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı.

ÜFE eylülde yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı.

Yıllık bazda da piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen üretici enflasyonu, ağustosta da yıllık yüzde 2,7 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise eylülde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

 

