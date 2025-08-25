ABD'de yeni konut satışları temmuzda azaldı

  1. Ekonomim
ABD'de yeni konut satışları, temmuzda yüzde 0,6 azalışla 652 bine gerilese de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 0,6 azalarak 652 bin olarak kaydedildi.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 635 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, haziranda yüzde 4,1 artışla 656 bine çıkmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 8,2 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 5,9 azalarak 403 bin 800 dolara indi.

