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AB'de saatlik işçi maliyetleri yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl yüzde 5 artarak 33,5 euro seviyesine ulaştı. AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri geçen yıl 10,6 euro ila 55,2 euro arasında değişim gösterdi.

Haber Merkezi
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AB'de saatlik işçi maliyetleri yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 4,5 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 5 yükseldi.
Böylece, 2024'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 33,5 euro, Euro Bölgesi'nde ise 37,3 euro seviyesine çıktı.

Söz konusu maliyetler 2023 yılında AB'de 31,9 euro, Euro Bölgesi'nde de 35,7 euro olarak ölçülmüştü.
Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 10,6 euro ila 55,2 euro arasında değişim gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 55,2 euro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 50,1 euro ve Belçika'da ise 48,2 euro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 10,6 euro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı, 12,5 euro ile Romanya, 14,1 euro ile Macaristan izledi.

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