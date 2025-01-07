ABD'nin ihracatı tüm zamanların zirvesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2024'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 artarak 78,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi açığın 78,3 milyar dolar olduğu yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl ekim ayında 73,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,7 artışla 273,4 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'nin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 3,4 artarak 351,6 milyar dolara yükseldi.

Çin'e dış ticaret açığı 25 milyar doları aştı

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği dış ticaret açığı geçen yıl kasım ayında 25,4 milyar dolar olurken, Avrupa Birliğine (AB) 20,5 milyar dolar, Meksika'ya 15,4 milyar dolar ve Kanada'ya 4,9 milyar dolar dış ticaret açığı verildi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (11,3 milyar dolar), İrlanda (9,3 milyar dolar), Almanya (6,9 milyar dolar), Tayvan (5,5 milyar dolar), Japonya (5,3 milyar dolar), Güney Kore (5,1 milyar dolar), Hindistan (3,9 milyar dolar), İsviçre (3,9 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), Malezya (2,8 milyar dolar), Fransa (2,3 milyar dolar), İsrail (700 milyon dolar) ve Singapur (600 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (5,4 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,6 milyar dolar), Avustralya (2 milyar dolar), Hong Kong (2 milyar dolar), Belçika (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (300 milyon dolar), Birleşik Krallık (300 milyon dolar) ve Brezilya (200 milyon dolar) oldu.