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Alman ekonomisine fren: Bankalar Birliği'nden zayıf büyüme tahmini

Almanya Bankalar Birliği, ülkede ekonominin yavaş bir şekilde toparlanmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Alman ekonomisine fren: Bankalar Birliği'nden zayıf büyüme tahmini
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Almanya Bankalar Birliği'nin yeni tahminlerine göre, Alman ekonomisi uzun süredir devam eden zayıflık döneminden çok yavaş bir şekilde toparlanacak ve bu yıl sadece yüzde 0,2 büyüyecek. Dernek, Eylül ayında yayınladığı öngörülerinde bu yıl için yüzde 0,7 büyüme öngörmüştü.

Reuters'in gördüğü tahmin sonuçlarına göre, Alman Bankalar Birliği, ekonominin 2026'dan önce yüzde 1,4 büyümeyle belirgin bir toparlanma göstermesinin beklenmediğini belirtti.

Alman ekonomisi üst üste iki yıldır daralıyor ve bu yıl için beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal araçlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından kötüleşti.

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