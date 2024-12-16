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Alman şirketlerin küçük bir bölümü 2025'te iyileşme bekliyor

ifo Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre, Almanya'daki şirketlerin küçük bir bölümü gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını beklerken, yarısından çoğu durumda değişiklik olmayacağını öngördü.

Haber Merkezi
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Alman şirketlerin küçük bir bölümü 2025'te iyileşme bekliyor
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Ifo anketine göre, şirketlerin sadece yüzde 12,6'sı gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını bekliyor. Buna karşılık, yaklaşık üçte biri (yüzde 31,3) 2025 yılında ekonomik durumlarının kötüleşmesini bekliyor. Çoğunluk (yüzde 56,1) ise 2025 yılında ekonomik durumlarının değişmeyeceğini düşünüyor.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe yaptığı değerlendirmede, “Şirketler şu anda ekonomik canlanmaya dair hiçbir işaret görmüyor. Ekonominin 2024'te zaten kötü bir performans sergilediği göz önüne alındığında, bu rakamlar endişe verici” dedi

“Hiçbir sektör 2025 yılı için gerçekten iyimser değil. Yeni Alman hükümetini çok iş bekliyor” ifadelerini kullanan Wohlrabe, inşaat sektörünün 2025 yılı için özellikle kötümser olduğunu vurguladı. İnşaat sektöründe her iki şirketten biri işlerin kötüye gideceğini düşünüyor. Yüzde 5'ten azı gelecek yıl işlerin düzeleceğine inanıyor. Perakende sektöründeki duyarlılık da benzer. Şirketlerin yüzde 42,1'i iş durumlarının kötüleşeceğinden korkuyor. Sadece yüzde 7,9'u durumlarının iyileşeceğinden eminken, yarısı (yüzde 50) durumun değişmemesini bekliyor.

İmalat sektöründeki görünüm de durgun. İmalat şirketlerinin yüzde 15,7'si gelecek yıl iş durumunun iyileşmesini beklerken, yüzde 31,8'i kötüleşmesini bekliyor. Çoğunluk (yüzde 52,6) trendin değişmeyeceğini beklemektedir. Hizmet sektöründe ise tablo biraz daha iyimser olmakla birlikte, burada da önemli bir belirsizlik söz konusudur. Şirketlerin yüzde 11,9'u iyileşme beklerken, yüzde 28,2'si durumun kötüleşmesini bekliyor. Hizmet sağlayıcıların çoğunluğu (yüzde 59,9) ekonomik durumlarının değişmesini beklemiyor.

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