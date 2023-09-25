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Almanya Çin'e arka çıktı

Almanya Ulaştırma Bakanı, Çin'in elektrikli araç sübvansiyonları icin tarife uygulanmasına karşı çıktı.

Haber Merkezi
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Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, AB Komisyonu'nun Çin'in elektrikli araç (EV) sübvansiyonlarına yönelik açtığı soruşturmadan cezalandırıcı tarifeler  çıkmasını reddetti.

Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Wissing, "Prensip olarak pazar engelleri koymayı pek düşünmüyorum" dedi ve bu tür izolasyonist politikaların Alman ekonomisine büyük zarar verecek zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebileceğini söyledi.