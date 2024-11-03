Almanya ekonomisinin yeni krizi: Hastalık izni

Eylül ayında Tesla Almanya'da çalışanlar, aldıkları hastalık izinleri nedeniyle yöneticilerin radarına takılmıştı. Yöneticiler yüksek devamsızlık oranına karşı önlem olarak habersiz ev ziyaretleri yapmaya bile başladı. Hastalık izinleri, Almanya'da sadece Tesla'nın operasyonları için değil birçok şirket için bir sorun haline geliyor.

Alman şirket yöneticileri, yüksek seviyedeki hastalık izinlerinin, Almanya'nın rekabet gücüne zarar verdiği ve ekonomik sıkıntıları artırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Ülkenin en büyük kamu sağlık sigortası kuruluşu Techniker Krankenkasse'ye göre, 2023 yılında işçiler hastalık nedeniyle ortalama 19,4 gün işe gitmedi.

TK'nın Financial Times'a verdiği demece göre, ilk rakamlar bu eğilimin yukarı doğru devam edeceğini gösteriyor. 2024 yılında ikinci kez daralması beklenen ekonomi için bu durum zorlukları daha da artırıyor. Verileri ülkeden ülkeye karşılaştırmak oldukça zor olsa da OECD'de istihdam uzmanı olan Christopher Prinz, hastalık izni söz konusu olduğunda Almanya'nın “kesinlikle en yüksek ülkeler arasında” olduğunu söyledi.

Mavi çipli bir şirkette yöneticilik yapan bir kişi, özellikle bazı çalışmaktan çekinen genç işçilerin, refah ve rekabet gücünü korumak için gereken fedakarlıkları anlamakta tamamen isteksiz olmalarından yakındı.

"Çok şımarık ve kendine güvenen bir işgücünün belirtisi"

Almanya'da yaklaşık 600, diğer ülkelerde 900 çalışanı bulunan çelik galvanizleme şirketi Coatinc'in ortak sahibi ve CEO'su Paul Niederstein, yüksek devamsızlık oranının “çok şımarık ve kendine çok güvenen” bir işgücünün belirtisi olduğunu söyledi.

Bir endüstri kuruluşu olan Alman Araştırmaya Dayalı İlaç Şirketleri Birliği (VFA) tarafından ocak ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, ülkede ortalamanın üzerinde seyreden hastalık izinleri olmasaydı, Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 0,3 küçülmek yerine yüzde 0,5 büyüyecekti.

Araştırmanın yazarı Claus Michelsen, yüksek hastalık seviyelerinin kalifiye işçi açığını daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Tesla'nın yöneticileri, Berlin yakınlarındaki fabrikada işe gelmeyen çalışanları kontrol etmek için habersiz ev ziyaretleri yaparak yüksek hastalık oranlarıyla mücadele etmeye çalıştı. Çok az Alman yönetici böylesine tartışmalı bir yaklaşımı desteklerken, birçok şirkette bu eğilimden derin bir rahatsızlık duyuluyor.

Mercedes-Benz'in CEO'su Ola Källenius kısa bir süre önce Almanya'daki üretim tesislerinde aynı koşullara rağmen hastalık nedeniyle işe gelmeme oranlarının diğer ülkelere kıyasla bazen iki kat daha yüksek olduğunu iddia etmişti.

Der Spiegel'e verdiği demeçte "İş güvenliği ve ergonomik çalışma süreçlerinden sağlık tavsiyelerine, grip aşılarına ve dayanıklılık eğitimlerine kadar, işverenler olarak insanları desteklemek için çok şey yapıyoruz. Ancak burada bir iyileşme sağlamak için tüm tarafların bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

TK verileri, koronavirüs sonrası solunum yolu hastalıklarındaki artışın yanı sıra en büyük değişimin, milenyumun başından bu yana ruh sağlığı vakalarındaki hızlı artıştan kaynaklandığını gösteriyor. Pandemi döneminde hastaların yüz yüze muayene olmaksızın telefonla doktordan hastalık raporu alabilmelerine olanak tanıyan kurallara yönelik eleştiriler giderek artıyor.

Maliye Bakanı Christian Lindner Eylül ayında yaptığı açıklamada Almanya'daki yıllık hastalık izni ile bu tedbirin uygulamaya konması arasında bir korelasyon olduğunu söyledi ve bu tedbirin kaldırılması çağrısında bulundu.

Ülkenin pratisyen hekimler birliği bu hafta, bu önlemin sağlık sistemindeki bürokrasiyi azaltma çabalarında nadir görülen bir başarı hikayesi olduğunu söyleyerek geri adım attı.

Otomotiv, havacılık ve ilaç sektörlerine parça tedarik eden 200 yıllık bir aile şirketini yöneten Gerd Röders, işçilerin bir doktor tarafından hasta olarak görülmesinin çok kolay olduğunu söyledi. Hastalık nedeniyle işe gidilemeyen ilk üç günün ücretsiz olmasını önerdi ve ekledi:

"Bir pislik gibi görünmek istemem ama belki bu insanların iki kez düşünmesini sağlar."

Hastalık izinleri hep fazlaydı

Pandemiden önce bile hastalık izni oranları gelişmiş dünyadaki en yüksek oranlar arasındaydı.

OECD'nin sağlık bakanlıkları ve sağlık sigortaları gibi kaynaklardan derlediği hastalık nedeniyle işe devamsızlığa ilişkin veriler, Almanya'nın 2022 yılında yılda 22,4 gün ile gelişmiş ülkeler grubunda en yüksek orana sahip olduğunu gösteriyor.

Almanya'da işçilerin haftalık normal çalışma saatlerinin yüzde 6,8'i hastalık nedeniyle kaybediliyor.

Prinz, Almanya'nın politikalarının iyi tasarlanmış olmasının mümkün olduğunu söyledi:

"Hasta olan insanların hastalık izni almasını istiyoruz. Hastalık programlarının üretkenliğe, sağlığa ve işgücü piyasasına katılıma gerçekten yardımcı olduğuna dair güçlü bir argüman var."

Ülkenin en büyük sanayi sendikası IG Metall'in yönetim kurulu üyesi Hans-Jürgen Urban, bir şirketteki yüksek hastalık izni seviyelerinin, çalışanlar üzerinde altta yatan bir dizi baskıya işaret eden bir “alarm sinyali” olarak görülmesi gerektiğini söyledi:

"Yüksek düzeyde devamsızlıktan şikayet eden herkes, bunun temel nedenlerini işyerinin kendisinde aramalıdır."

Alman işçiler de pandemi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu küresel enerji şoku ve ardından gelen yüksek enflasyonun ardından reel olarak ücretlerinde büyük bir darbe aldı.

"Almanya hala dünyanın en üretken ülkelerinden biri"

Zayıf Alman ekonomisine rağmen, ücretler bu yıl hızla artıyor, ancak enflasyondan arındırıldığında salgın öncesi seviyelerinin altında kalıyor. Dünya çapında yaklaşık 600 bin, Almanya'da ise220 bin çalışanı bulunan DHL Group'un sağlık müdürü Andreas Tautz, Almanya'nın hala dünyanın en üretken ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.