Almanya emeklilere enflasyonun üzerinde zam verecek

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan artışla birlikte Avrupa'nın en büyük ekonomisinde emekli maaşları 2000 yılından bu yana ilk kez yıllık enflasyon oranından daha fazla artmış olacak.

Almanya, 21 milyondan fazla emeklinin de dahil olduğu 84 milyonluk bir nüfusa sahip.