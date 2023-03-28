Almanya Federal Rekabet Kurulu, Microsoft için inceleme başlattı

Almanya'nın rekabet kuruluşu. Bundeskartellamt , Microsoft'un piyasa gücünü gözden geçirmek için inceleme başlattığını açıkladı.

Yapılacak olan incelemenin sebebi olarak Bundeskartellamt, Microsoft'un piyasa genelinde rekabet için büyük önem taşıyan bir şirket olarak belirlenip belirlenmeyeceğine karar vermek olduğunu belirtti.

Almanya Federal Rekabet Kurulu Başkanı Andreas Mundt, "Böyle bir bulgu erken bir aşamada harekete geçmemize ve rekabet karşıtı uygulamaları yasaklamamıza izin verecek." dedi.

Microsoft'tan bir sözcü ise konuya yönelik olarak "Büyük bir teknoloji şirketi olarak, sağlıklı bir rekabet ortamı desteklemek için artan sorumluluğumuza dikkat ediyoruz. Dijital pazarlardaki rolümüzü anlamaya çalışırken Bundeskartellamt ile yapıcı bir şekilde etkileşim kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.