Almanya, mesaiye kalan çalışanlarına vergi indirimine gidiyor

Gazete Oksijen'in haberine göre Almanya, insanları daha fazla çalışmaya teşvik etmek için vergi indirimleri ve sosyal yardım reformlarını yeniden gözden geçiriyor. Ülke ortalama çalışma saatlerindeki büyük düşüşü tersine çevirerek bölgenin ekonomik durgunluğuyla mücadele etme arayışında olan İngiltere ve Hollanda'ya katılıyor.

Aylar süren tartışmaların ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un iktidardaki koalisyonu, daha uzun saatler çalışmayı daha ödüllendirici hale getirmeyi amaçlayan "büyüme planını" önümüzdeki ay açıklamaya hazırlanıyor. Kaynaklara göre tartışılan seçenekler arasında fazla mesai için veri indirimi ve sosyal haklarda revizyon yer alıyor.

Çalışma saatleri pandemiden bu yana düşüşte

Pandemiden bu yana Avrupa genelindeki çalışma saati düşüşleri, bölgenin ekonomik düşük performansını ve zayıf rekabet gücünü daha da kötüleştirdi ve yaşlanan nüfusun işgücünü azalttığı bir dönemde yetkililerin dikkatini çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nün 2022 yılına ait son verilerine göre Almanya, gelişmiş ekonomiler arasında en kısa ortalama çalışma saatine sahip ülke. Bu durum yarı zamanlı çalışan Alman kadınların yüksek oranını ve daha fazla boş vakit tercih edildiğinin bir yansıması.

Daha çok izin tercih ediliyor

Almanya'daki düşük ücretli insanlar daha fazla çalışmak isteseler bile, bazılarının bunu yapmak için çok az teşviki var çünkü ekstra gelirin çoğunu vergi ve azalan yardımlarla kaybediyorlar. OECD'ye göre, Almanların yıllık ortalama çalışma süresi son 50 yılda yüzde 30 azalarak ABD seviyelerinin dörtte birine düştü ve bu da Avrupalıların daha uzun süreli izin ve daha fazla boş zaman tercih ettiğini gösteriyor.

Plan, tartışmaları beraberinde getirdi

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, haftada 41 saatin üzerindeki fazla mesai için vergi indirimi ve Bürgergeld işsizlik yardımı sisteminde değişiklik yapılması için bastırıyor. Ancak sendikalar, iktidardaki üç partili koalisyon içinde hala tartışılmakta olan bu fikirlere karşı çıkıyor.

İngiltere ve Hollanda da yeni yöntemler arıyor

Hollanda hükümeti, çalışan ebeveynler için çocuk bakım ödeneklerinin artırılması ve ebeveyn izninin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, vergi ve sosyal yardım sisteminde insanları mesai yapmaktan caydıran unsurları azaltmanın yollarını arıyor.

İngiltere hükümeti de ortalama çalışma saatlerindeki düşüşün pandemiden bu yana yaşanan işgücü sıkıntısını daha da kötüleştirmesinden endişe ediyor. Hükümet, mesai yapmaktan caydıran yeni çocuk bakım destekleri ve sosyal yardım sistemindeki teşvikleri azaltma girişimleri de dahil olmak üzere daha fazla insanı işe almayı ve yarı zamanlı çalışanları daha uzun süre çalışmaya teşvik etmeyi amaçlayan önlemler açıkladı.