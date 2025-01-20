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Almanya Savunma Bakanlığı, geçen yıl planlanandan 4,3 milyar Euro daha az harcama yaptı

Almanya Savunma Bakanlığının geçen yıl savunma bütçesinde planlanandan 4,3 milyar Euro az harcama yaptığı bildirildi.

AA
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Almanya Savunma Bakanlığı, geçen yıl planlanandan 4,3 milyar Euro daha az harcama yaptı
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Savunma Bakanlığı sözcüsü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine 4,3 milyar Euronun kullanılmamasına gerekçe olarak askeri teçhizat üretimindeki gecikmeleri gösterdi.

Sözcü bu rakamın 2,6 milyar Euronun Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) özel fonundan 1,7 milyar Euronun da 2024 savunma bütçesinden kullanılmadığını aktardı.

Almanya'nın geçen yıl savunma bakanlığı bütçesi için toplamda 90,8 milyar Euro ayırdığını aktaran sözcü, bunun da ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2,1’ine denk geldiğini ve böylece savunma harcamalarının NATO’nun yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

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