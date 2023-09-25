Almanya'da ekonomiye güvende düşüş sürdü
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylül ayında zayıflamaya devam etti.
Alman iş dünyası yöneticilerinin ekonomiyi olan güvenleri Eylül ayında da zayıfladı.
Ifo İş Ortamı Endeksi, Eylül ayında Ağustos ayındaki 85,8 puandan 85,7 puana geriledi. Beklenti ise Endeks'in 85,2 puana gerileyeceği yönündeydi.
Bu, art arda beşinci düşüş oldu.
Eylül ayında cari durum endeksi 88,7, beklenti endeksi ise 82,9 puan oldu. Beklentiler cari endeksin 88, beklenti endeksinin 82,9 olacağı yönündeydi.
Öte yandan Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,782 ile Temmuz 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü.