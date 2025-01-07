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Almanya'da enflasyon beklentileri aştı

Almanya Federal istatistik ofisinin açıkladığı ön verilere göre, Almanya'da yıllık enflasyon Aralık ayında gıda fiyatlarındaki artış ve enerji fiyatlarında önceki aylara kıyasla daha az düşüş nedeniyle tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Almanya'da enflasyon beklentileri aştı
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Yıllık tüketici fiyat enflasyonu oranı, %2.4'lük tahmininin üzerinde %,6'ya yükseldi ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırmak için uyumlaştırılmış verilere göre Kasım ayındaki %2,4'ten yüzde 2,8'e hızlandı.

Aralık ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Commerzbank baş ekonomisti Joerg Kraemer, “Geçen yıl enflasyon cephesinde hoş olmayan haberlerle sona erdi,” diyerek enflasyon sorununun çözülmediğine dikkat çekti.

Kraemer, CO2 emisyonları ve sigorta hizmetlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle enflasyonun Ocak ayında da benzer şekilde yüksek seyredebileceğini sözlerine ekledi.

ING'nin küresel makro başkanı Carsten Brzeski, “Enflasyon canavarını başarıyla yenmenin yaz kutlamaları erken oldu” dedi ve son okumanın “Avrupa Merkez Bankası'n) stagflasyon hayaletini” geri getirdiğini sözlerine ekledi.

Euro bölgesi enflasyonunun Kasım ayındaki %2,2 seviyesinden Aralık ayında %2,4'e yükselmesi beklenmekte.

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