Almanya'da enflasyon geriledi
Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destati) enflasyonun ocak ayında aralık ayındaki yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a geriledi.
Ocak ayında AB üyeleri ile karşılaştırılmak üzere uyumlaştırılan Almanya tüketici fiyatları aralık ayında yıllık bazda yüzde 3.8'den yüzde 3,1'e gediledi.
Enerji ürünleri fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 oranında azalarak genel enflasyon oranı üzerindeki düşürücü etkiye katkıda bulundu. Katı yakıtlar, kalorifer yakıtı, elektrik ve doğal gaz fiyatları düştü.
Aralık 2023 ile karşılaştırıldığında, Ocak 2024'te tüketici fiyat endeksi yüzde 0,2 oranında arttı.
AB uyumlu TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik bir düşüş yaşadı.