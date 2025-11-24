Almanya’da iş dünyası güveni beklenmedik şekilde düştü

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 88,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle kasımda 88,1 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğraması ve ekimde yeniden artmasının ardından kasımda tekrar geriledi.

Piyasa beklentisi, endeksin 88,5 puana yükseleceği yönündeydi.

Kasım ayında Ifo Beklentiler Endeksi 91,6'dan 90,6 puana inerken Mevcut Durum Endeksi de 85,3'ten 85,6 puana yükseldi.

Ifo anketinde imalat sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü ve yeni siparişlerin azaldığı bildirildi.

Özellikle perakendecilerin Noel sezonunun başlangıcında hayal kırıklığına uğradıkları kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, endekse ilişkin değerlendirmesinde, beklentilerinin belirgin şekilde kötüleştiğini belirterek, "Şirketler, ekonomide hızlı bir toparlanma olacağına pek inanmıyorlar." ifadesini kullandı.

"Alman şirketlerin beklentilerinin kötüleşmesi bir uyarı işareti"

Landesbank Baden-Württemberg Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, yaptığı analizde endeksteki düşüşü “bir başka hayal kırıklığı” olarak niteleyerek, "Şirketlerin iyileşen mevcut durumları pratikte önemsiz. Artış çok azdı ve ulaşılan seviye hala çok düşük. Bu durumda şirketlerin beklentilerinin kötüleşmesi bir uyarı işaretidir. Yazdan bu yana hiçbir ilerleme kaydetmedik.” değerlendirmesinde bulundu.

Niklasch, umut edilen "reformların sonbaharından (Alman ekonomisindeki yapısal reformlar)" geriye pek bir şey kalmadığını belirterek, “Maalesef siyaset, sorunun bir parçası. Çözümün bir parçası olsaydı daha iyi olurdu.” ifadelerini kullandı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger ise “Hükümet tarafından mali paketle sağlanan teşviklerin büyük ölçüde gerçekleşmemesi durumunda ne olacağını düşünmek bile insanı ürpertir.” değerlendirmesinde bulundu.

Krüger, Alman ekonomisindeki durumun federal hükümetin rekabet dezavantajlarını gidermek için nihayet harekete geçmesini daha da önemli hale getirdiğini belirterek, “Bu sonbaharda reformların yapılmaması, kışın da hareketsizliğin devam etmesine yol açmamalı.” uyarısını yaptı.