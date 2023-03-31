Almanya'da perakende satışlar yüzde 7,1 düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Ülkede perakendeciler birçok müşterinin satın alma gücünü azaltan yüksek enflasyondan muzdarip olurken, piyasalarda beklenti söz konusu satışların şubatta aylık yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Destatis, şubatta gıda ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Şubat 2022’ye göre reel olarak yüzde 0,2 arttı.

İnternet ve posta yolu ile siparişler yıllık bazda yüzde 9,2 ve beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışları da yüzde 8,9 geriledi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yıllık yüzde 6,8 düşüş görüldü.

Öte yandan, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), yüksek enflasyon nedeniyle, bu yıl Alman perakendecilerin satışlarında 2009'daki küresel finansal krizinden beri en yüksek düşüşün yaşanacağını tahmin ediyor.