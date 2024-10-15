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Almanya'da yatırımcı güveni aylar sonra ilk kez arttı

Almanya’da yatırımcı güveni, borçlanma maliyetlerinde hızlı düşüş beklentisiyle 4 ayın ardından ilk kez artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Almanya'da yatırımcı güveni aylar sonra ilk kez arttı
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Almanya’da yatırımcı güveni Haziran 2024 sonrası ilk kez yükseldi.

ZEW beklenti endeksi ekimde 3,6'dan 13,1'e yükselirken, piyasa beklentisi 10 seviyesinde olmuştu. Cari koşullardaysa görünüm eksi 84,5'ten eksi 86,9'a gerileyerek kötüleşti.

ZEW Başkanı Achim Wambach değerlendirmesinde, "Enflasyonun istikrarlı biçimde yavaşlayacağı ve Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazla indirim yapacağı beklentisi iyimserliğe neden oldu. Almanya'nın ihracat pazarlarından da pozitif sinyaller geldi" ifadelerini kullandı.

Wambach, ihracat görünümündeki iyileşmeye dikkat çekerek, "Euro Bölgesi, ABD, Çin'de ekonomik beklentiler önemli ölçüde iyileşti. Çin hükümetinin ekonomik önlemleriyle beraber Çin'e dair iyimserlik de arttı" dedi.

Almanya’da yönetim ve ekonomistler, ülke ekonomisinde küçülmesi beklerken, ülkenin en önemli sektörü otomotiv kırılgan kalmaya devam ediyor.

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