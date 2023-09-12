Almanya'da yatırımcı güveni yükselişte

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, eylülde önceki aya kıyasla 0,9 puan arttı. Ağustosta 12,3 puan olan endeks, bu ay eksi 11,4 puan seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin eylülde eksi 15 puana gerilemesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eylülde önceki aya kıyasla 8,1 puan azalarak eksi 79,4 puana geriledi. Böylece endeks son 3 yılın en düşük seviyesine inerken, endeksin eksi 75,5 puana gerilemesi bekleniyordu.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya için daha olumlu ekonomik beklentiler, uluslararası borsalar üzerindeki gelişmeler için ciddi oranda daha olumlu görünüme eşlik ediyor. Bu, en azından kısmen Avro Bölgesi ve ABD'de istikrarlı faiz oranları bekleyen katılımcıların oranının artmaya devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu gelişmeler, gelecek 6 aya ilişkin daha yüksek beklentileri biraz daha yükseğe çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte büyüme kaydetmedi.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, ihracattaki düşüş, yüksek enerji fiyatları, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü de (IfW) yüzde 0,5 daralma bekliyor.