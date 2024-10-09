Almanya'nın ihracatı arttı, ithalatı düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artışla 131,9 milyar Euroya çıktı.

Ağustos ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, yüzde 1 düşüş olacağı yönündeydi.

İhracattaki artışın, ABD, Çin ve İngiltere’ye yapılan ticaretin iyi seyretmesinden kaynaklanması dikkati çekti. Ülkenin, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı yüzde 1,9 artarak 7,4 milyar Euroya yükseldi. Çin'den ithalat ise yüzde 1,4 azalışla 13,2 milyar Euroya geriledi.

Söz konusu dönemde, ABD'ye ihracat yüzde 5,5 artarak 13,5 milyar Euroya ve ABD'den yapılan ithalat da yüzde 0,7 yükselerek 7,8 milyar Euroya ulaştı.

Almanya'nın AB üyesi ülkelere ihracatı ağustosta yüzde 0,8 artarak 72,7 milyar Euroya yükseldi.

Ticaret fazlası 22,5 milyar Euro

Almanya'nın ağustos ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 3,4 düşerek 109,4 milyar Euroya indi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 22,5 milyar Euro oldu. Dış ticaret fazlası, Ağustos 2023'te 18,9 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustosta ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 1,1 artarken, ithalatı ise yüzde 3,1 azaldı. Ülkenin ağustos ithalatının 57,4 milyar Euroluk bölümü AB'den gerçekleştirildi. Söz konusu ayda, AB ülkelerinden yapılan ithalat temmuza göre yüzde 3,7 düştü.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası, 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Alman hükümetinin, bu yıla ilişkin daha önce açıkladığı yüzde 0,3'lük büyüme beklentisini, bugün yüzde 0,2 olarak revize etmesi bekleniyor.