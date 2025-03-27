Arjantin, IMF ile 20 milyar dolarlık yeni anlaşma peşinde!

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, ülkenin Uluslararası Para Fonu ile 20 milyar dolarlık bir anlaşma müzakere ettiğini ve uzun süredir üzerinde çalışılan programa ilk kez resmi olarak bir rakam koyduğunu söyledi.

Caputo, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan son haftalarda piyasalarda yaşanan çalkantılar nedeniyle rakamı açıklamak için bir gün önce izin istediğini söyledi.

Caputo, “IMF personeliyle üzerinde mutabık kaldığımız miktar 20 milyar dolar. Nihayetinde onaylanıp onaylanmayacağına yönetim kurulu karar verecek” dedi.