Arjantin pesoyu devalüe etti

Arjantin'deki ön seçimlerde beklenmedik sonuçların ardından finansal piyasalar zayıflarken, hükümet pesonun değerini yaklaşık %18 düşürdü ve faiz oranlarını yüzde 21 puan artışla %118'e çıkardı.

Merkez bankasını kapatmak ve ekonomide dolarizasyon yapmak isteyen aşırı sağcı liberteryen kongre üyesi Javier Milei, Pazar günü yapılan ön seçimlerde oyların %30'unu alarak %97'si sayılmış oyların en büyük kısmını aldı.

Ekim'de yapılacak genel seçimler için bir prova niteliği taşıyan ön seçimlerdeki bu beklenmedik sonuç, ülkede sarsıntı yarattı. Piyasalar diğer ılımlı adayların güçlü performans göstereceğini fiyatlıyordu.

Bazı yatırımcılar seçimleri kim kazanırsa kazansın ülkedeki güç dengesinin sağa doğru kayacak gibi göründüğünü ifade etti.

Arjantin merkez bankası resmi döviz kurunun Ekim'deki seçimlere kadar dolar karşısında 350 pesoda sabitleneceğini açıkladı. Eikon verilerine göre resmi olmayan peso kuru ise 665 seviyesinde kapanmadan önce neredeyse yaklaşık %10 değer kaybederek tarihi dip seviye olan 675'e düştü.

Enflasyonun %116 olduğu ve 10 aileden dördünün fakirlik seviyesinde olduğu Arjantin'de ön seçimlerden çıkan sonuç merkez solcu Peronizm koalisyonuna ve muhafazakar muhalefet partisi Together for Change'e karşı sert bir tepki niteliğinde.

Pazar günkü ön seçimlerin ardından rock şarkıcısı ve ekonomist Milei'yi Ekim'de zorlu bir mücadele bekliyor. Milei, muhafazakâr Together for Change partisinin adayı eski güvenlik bakanı Patricia Bullrich'e ve Peronist koalisyonun adayı ekonomi bakanı Sergio Massa'ya karşı Ekim'deki ilk turda yarışacak.

Adayların 22 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda zaferlerini ilan etmeleri için %45 oy almaları ya da %40 oy ile ikinci adayın 10 puan önünde olmaları gerekiyor. İlk turda kazanan çıkmazsa, en çok oy alan iki aday Kasım'daki ikinci turda yarışacak.