Arm halka arzı yılın en büyüğü oldu

İngiliz çip üreticisi Arm'ın hisseleri perşembe günü işlem görmeye başlamadan önce tanesi 51 dolardan fiyatlandırıldı ve şirkete 54,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri kazandırdı.

SoftBank Group, bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli çip üreticisi Arm Holdings'in halka arzına gelen büyük talep sonrası halka arz için fiyatı yükseltmeyi tartışıyordu. Arm gelen yüksek taleple 51 dolar olan üst bant fiyattan 4,87 milyar dolarlık halka arz geliri elde etti. Böylece şirket 54,5 milyar dolarlık değerlenme elde etti. Arm'ın halka arzına 10 kattan fazla talep geldiği belirtiliyor.

Şirketin hisseleri perşembe günü Nasdaq’da işlem görecek.

"ARM" sembolü altında işlem görmeye başlayacak olan Arm Holdings'de fiyat, 47-51 dolar olan talep toplama aralığının üst sınırında, 51 dolar olarak belirlendi.

95,5 milyon hissesi halka arz eden Arm Holdinsg'in mevcut sahibi SoftBank, şirketin yaklaşık %90'ını kontrol etmeye devam edecek.