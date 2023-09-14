Asya borsalarında alıcılı seyir

Asya borsaları, ABD tüketici fiyatlarındaki hafif yukarı yönlü gidişin faiz oranlarına ilişkin beklentilerde değişikliğe yol açmamasının ardından, dikkatlerin bugün faiz kararı açıklayacak Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) çevrilmesiyle yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.55 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.43 artış kaydetti. ABD'de dün açıklanan enflasyon verisi, yakıt fiyatlarındaki yükselişle tüketici fiyatlarının Ağustos'ta 14 ayın en büyük yükselişini kaydettiğini gösterdi. Tüketici fiyatları yıllık bazda beklentileri hafif aşarak %3.7'ye yükseldi. Çekirdek enflasyon ise yıllık %4.3 olarak gerçekleşti.

Hazine tahvil getirileri ve dolar önce yükseldiler ancak sonrasında kazanımlarını geri verdiler. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün 1 baz puanın hafif üzerinde gerilemesinin ardından bugün Asya işlemlerinde düşüşünü sürdürerek %4.24'e geriledi. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi önce %5'in üzerine yükselmesinin ardından son olarak %4.97'ye geriledi. Fed vadeli işlemleri enflasyon verisinden pek etkilenmedi ve gelecek hafta gerçekleşecek politika toplantısında faiz artırımı olasılığını neredeyse sıfır olarak öngörüyor.

Piyasalar, yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha gerçekleştirilmesi olasılığını ise %45 olarak fiyatlıyorlar. Bugün faiz kararı açıklayacak olan ECB'nin faiz artırımına giderek Avrupa'nın politika faizini tarihi zirveye yükseltebileceği düşünülüyor.

Euro-dolar paritesinde hareketlilik

Yatırımcılar, ABD enflasyon verisinin Fed'in faiz kararına ilişkin beklentilerde değişiklik yaratmamasının ardından dikkatlerini ECB'ye çevirirken dolar euro karşısında üç aylık zirve seviyenin hemen altında işlem gördü.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.14 düşüşle 104.6 seviyesine geriledi. Dolar yen karşısında %0.22 düşüşle 147.12 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.17 artışla 1.0746 seviyesine yükseldi.