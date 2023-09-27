Asya borsalarında karışık seyir

Yatırımcıların faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasının yaratabileceği etkilere ilişkin endişelerle hisse piyasaları ve tahvillerden kaçınmasıyla Asya borsalarında karmaşık işlemler görülürken, ABD Hazine tahvillerinin getirisi de birkaç yılın zirvesine yükseldi.

Dolar endeksi, dün 10 ayın zirvesini görmesinin ardından kazanımlatını artırırken yen piyasaya müdahale edilmesine neden olabileceği düşünülen seviyeye biraz daha yaklaştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.15 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.42 düşüş kaydetti.

Piyasalar, yenin dolar karşısında 150 yen seviyesine düşmesi durumunda Japonyalı yetkililerin geçen yıl yaptıkları gibi harekete geçebileceklerini düşünüyorlar. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta faizleri daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine işaret etmesini değerlendirmesiyle Wall Street'in başlıca endeksleri, dün Asya ve Avrupa borsalarına paralel geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Fed'in sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından 16 yılın zirvesine yükselmişti. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün ABD kapanışında %4.558 seviyesini görmesinin ardından bugün %4.5274 seviyesini gördü. ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün ABD kapanışında %4.558 seviyesini görmesinin ardından bugün %4.5274 seviyesini gördü.

Dolar 10 ayın zirvesinde

Dolar, başlıca para birimlerinin karşısında 10 ayın zirvesine yakın işlem görürken tahvil getirileri ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle yükseldi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.07 artışla 106.28 seviyesine yükseldi. Dolar yen karşısında %0.01 düşüşle 149.04 seviyesinde işlem gördü.