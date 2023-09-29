Asya borsalarında toparlanma

Asya borsaları, 10 ayın dip seviyelerinden toparlandı ancak faizlerin yüksek kalacağına ilişkin endişelerin yatırımcı iştahını azaltmasıyla bir yılın en kötü çeyrek dönem performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Dolar ise kazanımlarını korudu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.08 yükseldi. Endeksin Haziran-Eylül döneminde %5 düşmesi ve böylece geçen yılın aynı döneminde %13.6 düşmesinin ardından görülen en kötü çeyrek dönem performansını kaydetmesi bekleniyor.

Japonya'nın Nikkei endeksi %0.23 düşüş kaydetti. Çin'in zor durumdaki Evergrande şirketinin kurucusunun "yasadışı eylemler" şüphesiyle soruşturmaya tabi tutulduğunu açıklamasının ardından gözler Çin'in gayrimenkul sektöründe olacak.

Çin borsaları kapalı

Çin'de borsalar, resmi tatil nedeniyle kapalı ve gelecek hafta boyunca kapalı kalacak. Öte yandan, yayımlanan veriler ABD'de ekonominin güçlü büyümeyi ikinci çeyrekte koruduğunu ve büyümenin üçüncü çeyrekte güçlendiğine işaret ederken ödeneksizlikten dolayı devlet dairelerinin kapanma ihtimali ve otomotiv çalışanlarının devam eden grevleri 2023'ün geri kalanı için görünümü olumsuz yönde etkiliyor.

Yatırımcılar, enflasyona ilişkin son durumu değerlendirmek üzere dikkatlerini ABD'de günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verilerine çevirdi. ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin 16 yılın zirvesine yükselmesi, hisse piyasaları üzerinde baskı oluştururken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta sıkılaştırma yanlısı tutum sergilemesi de risk iştahını azaltan bir unsur oldu. Asya işlemlerinde, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 0.8 baz puan %4.589 seviyesine geriledi. Getiriler dün, %4.688 ile 16 yılın yeni zirvesini görmüştü.