"Avrupa bankaları bazı ticari riskiler açısından ABD'den daha iyi durumda"

JPMorgan analistleri yayımladıkları bir notta, Avrupa'da bulunan bankalarının şu anda ticari emlak piyasalarında görülen bazı sorunlar konusunda ABD'li bankalara göre daha az tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekonomistler, küresel bankacılık piyasalarındaki sorunların halen baskı altında olan multi-trilyon dolarlık sektör için daha geniş bir kredi sıkışıklığını tetiklemesi halinde, ticari gayrimenkullerin bir sonraki kriz çıkacak sektör olabileceğinden endişe ediyorlar.