Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 değer kazanarak 509,53 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 artışla 7.407,15 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 yükselerek 19.256,27 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 34.472,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 8.172,39 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.48 itibarıyla yüzde 0,451 artışla 1,093 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasaların odağında ABD'deki başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yer alırken, Avrupa borsalarında karışık seyir hakim oldu.

Avrupa tarafında ise İngiltere Merkez Bankasının bu haftaki faiz kararı takip edilirken, bugün açıklanan verilere göre, ülkede hizmet sektöründe büyüme zayıflayarak, Kasım 2023'ten beri görülen en yavaş sektör aktivitesi kaydedildi.