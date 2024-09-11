  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Takip Et

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Takip Et

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kazançla 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.340 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.215 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 33.350 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.443 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 11.330 puandan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının da yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ECB'nin politika faizini 25 baz puan düşürmesinin beklendiğini ifade etti.

Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Amazon, İngiltere'ye 8 milyar sterlin yatırım yapacakAmazon, İngiltere'ye 8 milyar sterlin yatırım yapacakDünya
İngiltere ekonomisi temmuzda büyüme göstermediİngiltere ekonomisi temmuzda büyüme göstermediKüresel Ekonomi
Almanya'da iflaslar yüzde 10,7 arttıAlmanya'da iflaslar yüzde 10,7 arttıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Almanya'da siyasi belirsizlik yatırımcıların güvenini sarsıyor
Almanya'da siyasi belirsizlik yatırımcıların güvenini sarsıyor
Avrupa, ABD ve Çin ile rekabete girebilir mi?
Avrupa, ABD ve Çin ile rekabete girebilir mi?
10 soruda Mario Draghi’nin Avrupa raporu
10 soruda Mario Draghi’nin Avrupa raporu
Küresel tahvil getirileri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi
Küresel tahvil getirileri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi
Almanya'da iflaslar yüzde 10,7 arttı
Almanya'da iflaslar yüzde 10,7 arttı
Japonya'da ücret artışı ilk kez enflasyonu aşacak
Japonya'da ücret artışı ilk kez enflasyonu aşacak