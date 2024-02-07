Avrupa doğal gaz fiyatları yatay

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Mart vadeli doğal gaz kontratı gün içinde 27,86 EUR/MWh ile en düşük seviyesine ulaştıktan sonra en son 0,04 EUR yükselişle 28,65 EUR/MWh düzeyinden işlem gördü.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise en son 0,22 p artışla 70,31 p/th seviyesinden satış yaptı.

LSEG Gaz Analisti Yuriy Onyshkiv, fiyatların soğuk havalarda ve LNG'de bir miktar düşüş yaşandığında fiyatlamanın ardından istikrar kazandığını belirterek, temel değerlerin değişmediğini belirti.

SMHI tahminlerine göre, Avrupa'daki mevcut ılıman koşullar, sıcaklıkların normalin 3 ila 7 °C üzerinde olduğu, önümüzdeki hafta yaklaşık referans seviyelerinde daha soğuk koşullara geçecek.

Avrupa Gaz Altyapısı verilerine göre, AB depolama tesisleri en son %69 dolu olarak görüldü.