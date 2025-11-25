Avrupa doğalgaz fiyatları 30 Euro'nun altında

  1. Ekonomim
Avrupa doğalgaz fiyatları, güçlü LNG ithalatı ve istikrarlı Norveç akışlarının arzı bol tutmasıyla megavat saat başına 30 euronun altında işlem görmeye devam ediyor.

Gösterge niteliğindeki Hollanda TTF kontratı salı günü yüzde 0,8 düşerek 29,50 euro/MWh seviyesine geriledi; haftalık kayıp ise yüzde 7,1 oldu.

ING analistleri, Ukrayna barış görüşmelerinin fiyatları bir miktar aşağı çektiğini, aralık ayı için öngörülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların da son soğuk hava dalgasının etkisini hafiflettiğini belirtti.

Son günlerdeki soğuk hava AB’de depolardaki gazın daha hızlı tüketilmesine yol açtı. Sektör grubu Gas Infrastructure Europe verilerine göre AB gaz depoları şu anda yüzde 78,7 doluluk oranına sahip. Bu seviye, son beş yılın ortalaması olan yüzde 89’un altında bulunuyor.

