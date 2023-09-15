Avrupa gaz fiyatları yüksek depolama ile geriliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Ekim ayı vadeli kontrat bugün en son Ice Endex'te 0,81 EUR düşüşle 34,72 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise en son Ice Futures'ta 1,13 p düşüşle 88,14 p/th seviyesinden satış yaptı.

Analistler, arzın bol olduğuna ve gelecek hafta daha yüksek rüzgâr üretimi görünümüne işaret ederek, bunun fiyatlar üzerinde baskı oluşturması gerektiğine dikkat çekiyor.

Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi Almanya'da rüzgâr enerjisi üretiminin bu haftaki 6 GW'a kıyasla önümüzdeki hafta ortalama 28,4 GW'a yükselmesi bekleniyor.

Avrupa'daki gaz depolama seviyeleri en son %93,9 seviyesinde dolulukta kaydedildi.