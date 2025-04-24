  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa Merkez Bankası daha büyük faiz indirimi yapar mı?
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası daha büyük faiz indirimi yapar mı?

Avrupa Merkez Bankası (ECB üyesi) ve Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, ECB'nin daha büyük bir faiz indirimini göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Merkez Bankası daha büyük faiz indirimi yapar mı?
Takip Et

Bloomberg'e konuşan Rehn, duraklamak için çok az iyi neden olduğunu ve ekonomik risklerin gerçekleşmeye başladığını sözlerine ekledi.

Jeopolitik ve ticaretten kaynaklanan "yaygın belirsizlik" yetkililerin bir sonraki adımlar konusunda açık fikirli olmalarını gerektirdiğini belirten Rehn, finansman koşullarının son dönemde sıkılaştığı ve ekonomik büyümeye yönelik risklerin fark edilmeye başlandığı uyarısında bulundu.

Rehn, "Tam hareket özgürlüğümüzü korumamız gerçekten önemli, bu da varsayılan bir nötr faiz oranı nedeniyle belirli eşikleri tanımlamadığımızı ve belirli bir faiz indirimi boyutunu da a priori olarak göz ardı etmediğimizi ima ediyor. Bu, çevik ve aktif para politikasının zamanıdır" diye konuştu.

Bakır, dolardaki düşüşle değer kazandıBakır, dolardaki düşüşle değer kazandıEmtia Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Almanya'da iş dünyasının güveni sürpriz şekilde arttı 
Almanya'da iş dünyasının güveni sürpriz şekilde arttı 
Gümrük vergisi gerginliği tırmanıyor: Çin üçüncü uçağı da iade etti
Gümrük vergisi gerginliği tırmanıyor: Çin üçüncü uçağı da iade etti
Polonya Merkez Bankası'nın altın rezervi 9 yılda 400 ton arttı
Polonya Merkez Bankası'nın altın rezervi 9 yılda 400 ton arttı
Çin: Serbest ticareti kararlılıkla destekleyeceğiz
Çin: Serbest ticareti kararlılıkla destekleyeceğiz
Trump, Çin'le anlaşana kadar yüzde 145'lik verginin indirilmeyeceğini belirtti
Trump, Çin'le anlaşana kadar yüzde 145'lik verginin indirilmeyeceğini belirtti
Fed/Bej Kitap: Gümrük vergisi belirsizliği ekonomik görünümü zayıflatıyor
Fed/Bej Kitap: Gümrük vergisi belirsizliği ekonomik görünümü zayıflatıyor