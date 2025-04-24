Avrupa Merkez Bankası daha büyük faiz indirimi yapar mı?

Bloomberg'e konuşan Rehn, duraklamak için çok az iyi neden olduğunu ve ekonomik risklerin gerçekleşmeye başladığını sözlerine ekledi.

Jeopolitik ve ticaretten kaynaklanan "yaygın belirsizlik" yetkililerin bir sonraki adımlar konusunda açık fikirli olmalarını gerektirdiğini belirten Rehn, finansman koşullarının son dönemde sıkılaştığı ve ekonomik büyümeye yönelik risklerin fark edilmeye başlandığı uyarısında bulundu.

Rehn, "Tam hareket özgürlüğümüzü korumamız gerçekten önemli, bu da varsayılan bir nötr faiz oranı nedeniyle belirli eşikleri tanımlamadığımızı ve belirli bir faiz indirimi boyutunu da a priori olarak göz ardı etmediğimizi ima ediyor. Bu, çevik ve aktif para politikasının zamanıdır" diye konuştu.