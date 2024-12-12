Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine devam etti

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB piyasa beklentilerine paralel gösterge faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e düşürdü.

ECB böylece art arda üçüncü toplantıda faizde indirimine gitti. ECB eylül ve ekim aylarında da 25'er baz puanlık indirim yapmıştı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,3 ile merkez bankasının hedef seviyesi olan yüzde 2'ye yaklaşmış durumdayken ekonomi sendeliyor.

Tartışmalar para politikasındaki gevşeme adımlarının, resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olan ekonomiyi desteklemeye yetecek kadar hızlı olup olmadığı konusunda yoğunlaşıyor.

Avrupa, aynı zamanda Fransa ve Almanya nedeniyle içerde ve ABD’de Trump’ın seçilmesiyle başlayabileceği düşünülen ticari savaş nedeniyle siyasi belirsizliklerle boğuşuyor.