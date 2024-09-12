Avrupa Merkez Bankası 3 ayda ikinci kez faiz indirimi yaptı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ECB'nin bugün faiz indirimine gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyordu.

ECB, mevduat faiz oranını yüzde 3,50 seviyesine çekti. Beklentiler de faizin yüzde 3,75’ten 3,50’ye inmesi yönünde olmuştu.

ECB faiz oranlarını üç ay içinde ikinci kez indirdi ve Euro Bölgesi'nin duraksayan ekonomisine bir destek sunarken, önümüzdeki hafta faiz indirimine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası ile arasındaki politika farkını genişletti.

Geçen ay faiz değişmemişti

Banka, geçen ayki toplantısında refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’de tutmuştu.

ECB, refinansman faizini 60 baz puan indirdi

Banka refinansman faiz oranını beklendiği gibi 60 baz puan indirerek beklendiği gibi yüzde 3,65'e çekti.

Marjinal faiz oranı da beklentilere paralel olarak yüzde 4,50'den yüzde 3,90'a indi.

Mevduat faizi ile ana refinansman faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana inerken, mevduat faizi ile marjinal borç verme oranı ile arasındaki fark ise 25 baz puanda sabit kaldı.

Karar metninde şu ifadeler öne çıktı:

“Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümü, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesine dayanarak, para politikası kısıtlamasının derecesini hafifletmek için bir adım daha atılması artık uygundur. Politika faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı olmaya devam edecek. Yurt içi fiyat baskıları hala yüksek. Ücretler hala yüksek hızda artıyor."

ECB, haziranda beklentilere paralel olarak faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitmiş, karar metninde “Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız. Yönetim Konseyi belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmuyor” ifadesine yer verilmişti.