Avrupa Merkez Bankası’nı faiz indirimine zorlayacak veri!

Euro Bölgesi enflasyonu mart ayında beklenenden daha fazla gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceği yönündeki piyasa spekülasyonlarını sürdürdü.

Enflasyon son dört ayın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, bazı temel ve dış dinamikler ECB'nin 17 Nisan'daki toplantısında alacağı kararı zorlaştırabilir.

Tüm veriler parasal genişlemeye alan açmıyor. Enflasyonun yıllık hızı yavaşlarken, aylık rakamlar farklı bir tablo çiziyor. Enflasyon aylık bazda yaklaşık bir yılın en keskin aylık artışına işaret ederken, çekirdek enflasyon da bir önceki aya göre Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Belirli sektörlerde fiyat baskıları yüksek seyretmeye devam ediyor.

Dengesizlikler sürüyor

ECB'nin ücret artışı ve iç taleple olan korelasyonu nedeniyle yakından izlediği önemli bir ölçüt olan hizmet enflasyonu, yıllık bazda yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e geriledi. Bu oran Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Ancak aylık yüzde 0,4'lük artış azalmaktan uzak olduğunu gösterdi.

Ülkelere göre enflasyon dengesiz seyretmeye devam etti. Fransa’da sadece yüzde 0,9 ile en düşük uyumlaştırılmış yıllık enflasyonu bildirirken, Estonya, Hırvatistan ve Slovakya'nın her biri yüzde 4,3'lük okumalar gördü. Aylık bazda tüketici fiyatları Yunanistan'da yüzde 1,8, Portekiz'de yüzde1,7 ve İtalya'da yüzde 1,6 oranında arttı. Buna karşılık Belçika, Estonya ve Lüksemburg'da aylık fiyat düşüşleri kaydedildi.

Piyasalar faiz indirimine sıcak bakıyor: Politika yapıcılar hazır mı?

Piyasalar 17 Nisan toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak öngördü. Ancak ECB Yönetim Konseyi içindeki bölünme işaretleri artıyor.

Bazı yetkililer, özellikle ABD ticaret politikasının ekonomik yansımaları ve Avrupa'nın artan askeri harcamaları konusunda Nisan ayında duraklayıp durmama ve daha fazla netlik bekleyip beklememe konusunu değerlendirdiği bildiriliyor.

Faiz indirimleri masada kalmaya devam ederken, 26 kişilik Yönetim Konseyi'nin bazı üyeleri, ABD ticaret politikası ve Avrupa'nın savunma harcamalarındaki artışla ilgili artan belirsizlik nedeniyle Nisan ayında bir duraklama eğiliminde.

ECB'nin mevduat oranı şu anda yüzde 4'lük zirve seviyesinden yüzde 2,5'e gerilemiş durumda.

Ancak banka, daha fazla gevşemenin veri teyidine bağlı olacağının sinyalini verdi ve bazı analistler mart rakamlarının karışık mesajlar gönderdiğini söylüyor.

Ekonomistler kesintilere giden yolun risksiz olmadığını düşünüyor

Goldman Sachs'ın baş Avrupa ekonomisti Sven Jari Stehn, çekirdek enflasyonun yıl sonuna kadar ECB'nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Stehn, "Para politikası, mevduat faizinin yüzde 2,5 seviyesinde olması nedeniyle hâlâ biraz kısıtlayıcı görünüyor," dedi.

Stehn'e göre ECB Başkanı Christine Lagarde, Goldman Sachs'ın çalışmalarından daha muhafazakâr bir ekonomik etki tablosu sunarak şunları söyledi:

"Euro bölgesi ABD'nin gümrük tarifelerinden kaynaklanan önemli aşağı yönlü risklerle karşı karşıyadır ve yüzde 25'lik genel bir gümrük tarifesinin büyüme üzerindeki etkisi GSYH'nin yüzde 1,4'üne ulaşabilir."

Bank of America ekonomisti Ruben Segura-Cayuela temkinli olmaya devam ediyor, ancak enflasyonda bir düşüş eğilimi görüyor.

"Aylık verilerde ya da iş gücü piyasasında görüşümüze meydan okuyacak bir şey görmedik," diyen Segura-Cayuela, Eylül ayı itibarıyla yüzde 1,5 olan nihai mevduat faizi tahminini koru ve şöyle konuştu:

"Nisan ayında duraklama riskleri arttı. İletişim buradan sonra gürültülü olacak."

ABN Amro'nun makro araştırma müdürü Bill Diviney, mart ayındaki faiz indiriminin büyük ölçüde beklendiğini ancak Nisan ayının daha az kesin olduğunu ekledi.

Diviney, Yönetim Konseyi faizlerin nötr seviyeye yaklaştığını belirtti. "Mali destek ve potansiyel ticaret şokları göz önüne alındığında, Haziran bir sonraki hamle için daha uygun görünüyor" dedi.

Diviney, "Bizim baz senaryomuz ECB'nin Nisan ayında faizleri sabit tutması ve Haziran'da kesintilere devam etmesi yönünde" dedi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn salı günü yaptığı açıklamada, "Eğer veriler temel durumu doğrulayabilirse, para politikasında doğru tepki Nisan ayında kesintiye gitmek olmalıdır" dedi.

Sonuç olarak, ECB'nin 17 Nisan'daki kararı basit olmaktan uzak ve muhtemelen sadece enflasyon gidişatına değil, aynı zamanda yaklaşan tarife duyuruları ve bunların potansiyel ekonomik etkilerine bağlı dış risklere de bağlı olacak.