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Euro Bölgesi'nde işsizlik düştü

Euro Bölgesi'nde işsizlik şubat ayında yüzde 6,1 seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde işsizlik düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ocak ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı şubatta yüzde 5,7'ye indi.

Euro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 6,2 olan işsizlik oranı şubatta 6,1'e düştü.

İşsizlik oranı, geçen yılın şubat ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise 6,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,4, İsveç'te 9, Finlandiya’da 8,8 ve Yunanistan’da yüzde 8,6 oldu.

AB'de işsiz sayısı, şubatta 12 milyon 677 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 580 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Şubat ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 835 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 272 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,5, Euro Bölgesi'nde ise 14,2 olarak ölçüldü.

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