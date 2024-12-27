Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
Putin'in Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını sürdürecek bir anlaşmanın yıl sonuna kadar gerçekleşme olasılığının olmadığını söylerken, Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını sürdürecek bir anlaşmanın yıl sonuna kadar gerçekleşmesi olasılığının bulunmadığını söylemesinin ardından Avrupa doğal gazı yükseldi.
Gösterge vadeli işlemlerde doğal gaz fiyatı %5'e varan bir artış gösterdi.
Avrupa'daki tüccarlar, şu anda %75'in altında olan bölgedeki gaz depolama seviyelerini yakından takip ediyor.
Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de bu sabah gaz fiyatı %2,30 artışla megavat/saat başına 46,78 avroya yükseldi.