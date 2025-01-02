Avrupa'daki otomobil parçaları tedarikçilerinde iş kayıpları artıyor

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği'nin (Clepa) Financial Times için yaptığı analize göre, 2023 yılında 15.000'in biraz üzerinde olan sektördeki iş kaybının 2024 yılında 30.000'den fazla olduğunu gösterdi.

İş yaratma da yavaşladı ve 2020'den bu yana Avrupa'da sektör genelinde 58.000'den fazla net iş kaybı yaşandı. Fransız lastik üreticisi Michelin'den Alman üretici Bosch'a kadar çeşitli işletmeler, Avrupalı üreticilerin yeni araç satışlarının istikrarlı bir şekilde düşmesi, tedarikçilere fazla kapasite bırakması ve satışlarda çok az toparlanma beklentisi nedeniyle geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi işten çıkardığını duyurdu.

Büyük şirketler işten çıkarmalar yapıp fabrikalarını kapatırken, bazı küçük işletmeler de iflasa zorlandı ya da iflas başvurusunda bulundu. Danışmanlık şirketi AlixPartners'ın yöneticilerinden Alexandre Marian, "Avrupalı üreticiler için artık büyüme yoksa, ekipman üreticileri için de büyüme yok" dedi.

Clepa'ya göre, otomobil parçası tedarikçileri AB'de yaklaşık 1,7 milyon kişiyi doğrudan istihdam ediyor.