Çin'in konut satışları 2025'te düşmeye devam edebilir

Citi analistleri, Çin'in emlak sektörünün mart ayındaki Ulusal Halk Kongresi'ne kadar bir politika boşluğu ve diğer nedenlerin yanı sıra, yavaş yerel politika uygulaması nedeniyle 2025 yılında düşük performans göstermesinin muhtemel olduğunu öngörüyor.

Banka, listelenen 35 Çinli emlak geliştiricisinin 2025 satışlarında yüzde 23'lük bir düşüş kaydetmesini bekliyor.

Citi analistleri, Çin'in politika desteğinin doğru yönde ilerlediğini ancak uygulanmasının zaman alacağını belirtiyorlar. 35 geliştiricinin aralık ayı ev satış verilerinin beklenenden daha güçlü olduğunu ve 2024'te yıllık bazda ikinci bir büyüme ayına işaret ettiğini ifade ediyorlar.