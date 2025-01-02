Temel metaller, Çin iyimserliğiyle 2025'e yükselişle başladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping salı günü yaptığı açıklamada ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının 2024 yılında 130 trilyon yuanı (17,8 trilyon dolar) aşmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca ülkenin 2025 yılında büyümeyi teşvik etmek için daha proaktif politikalar uygulayacağını belirtti.

Dolar, yatırımcıların ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağını düşünmesi nedeniyle çoğu para birimine karşı güçlü bir kazanç yılının ardından 2025'e önde başladı.

ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi doları destekledi ve 10 yıllık ABD tahvili geçen hafta son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bir işlemci, “Makroekonomik açıdan, ABD Merkez Bankası yüksek faiz oranlarını korudu ve ABD dolar endeksi iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı, her ikisi de bakır fiyatlarındaki artışları sınırladı” dedi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.32'de yüzde 1,1 artışla 8.861 dolar/tona çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ocak vadeli bakır kontratı, Asya sabah işlemlerinin sonunda yüzde 0,6 düşüşle 73.370 yuan/tona (10.051,79 dolar) geriledi.

Hem Londra hem de Şanghay'da piyasalar dün tatil nedeniyle kapalıydı.

LME'de alüminyum yüzde 0,6 artışla 2.565 dolar/tondan, nikel yüzde 0,9 artışla 15.465 2.565 dolar/tondan, çinko yüzde 1,2 artışla 3.013 2.565 dolar/tondan, kalay yüzde 0,8 düşüşle 28.855 2.565 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,5 artışla 1.961 2.565 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,5 artışla 19.885 yuan/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 124.630 yuan/tondan, çinko yüzde 0,2 düşüşle 25.265 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 16.810 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,8 düşüşle 244.110 yuan/tondan işlem gördü.