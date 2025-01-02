Demir cevherinde, piyasa yeni yılda güçlendi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.36'da yüzde 0,77 artışla 783 yuan/tondan (107,27 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, seansın başlarında 99,15 dolar/tona kadar düştükten sonra yüzde 0,35 artışla 100,85 dolar/tondandan işlem gördü.

Çin piyasaları dün kapalıydı.

Bugün Çin'in fabrika faaliyetleri, aralık ayında beklenenden daha yavaş bir hızda büyüdü.

Bu durum, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini arttıracağı endişeleriyle birleşince, olumsuz etkilere karşı 2025 yılında Çinli yetkililerin daha fazla teşvik önlemi alacağı umutlarını arttırdı.

Çelik üreticilerinin yıl sonuna kadar daha fazla ekipman bakımına gitmesi nedeniyle son haftalarda sürekli düşen talep, çelik üretiminin temel bileşeninin fiyatları için bir rüzgâr oldu.

Bir analist “Sıcak metal üretimi bu hafta muhtemelen daha da düşecek. Çin Yeni Yılı tatilinden önce demir cevheri fiyatlarının 90 dolar/ton ila 100 dolar/ton aralığında hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

Analistler ayrıca, çelik üreticilerinin Çin Yeni Yılı tatili süresince ve sonrasında üretim ihtiyaçları için hammadde ikmalinin neredeyse sona erdiğini ve bunun da önümüzdeki haftalarda spot kargolar için potansiyel olarak daha düşük alım iştahına işaret ettiğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,99 ve yüzde 0,52 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,42, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,23, filmaşin yüzde 0,42 artarken, paslanmaz çelik yüzde 0,97 düştü.