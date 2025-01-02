Petrolde tatil dönüşü yükseliş!

Yatırımcıların tatilden dönmeye başlamaları ve Çin ekonomisine yönelik iyimserlik 2025'in ilk işlem gününde petrol fiyatlarını yükseltti.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 28 cent artışla 74,92 dolardan, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 28 cent artışla 72 dolardan işlem görüyor.

Çin Devlet Başkanı Xi'ninyeni yıl konuşmasında ülkenin 2025 yılında büyümeyi desteklemek için daha proaktif politikalar uygulayacağını söylemesi, salı günü açıklanan resmi imalat PMI ve bugün açıklanan Caixin imalat PMI'nın Çin'de imalat sektörü aktivitesinin aralık ayında da büyümeye devam ettiğine işaret etmeleri petrol fiyatlarını yukarı çekti.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, tüccarların masalarına döndüğünü ve muhtemelen daha yüksek jeopolitik riskleri ve ayrıca Trump'ın ABD ekonomisini tarifelerin etkisine karşı kırmızı sıcakta çalıştırmasının etkisini tarttığını söyledi. Bugünkü Çin Caixin PMI verisinin ardından, yarınki ABD ISM imalat açıklamasının da ham petrolün bir sonraki hareketi için anahtar olacağını vurguladı.

Sycamore, WTI'ın haftalık grafiğinin daha dar bir aralığa girdiğini ve bunun da büyük bir hareketin yaklaştığını gösterdiğini söyledi. "Kırılmanın ne şekilde gerçekleşeceğini tahmin etmeye çalışmak yerine, kırılmayı bekleme ve ardından onunla devam etme eğiliminde olacağız" diye ekledi.

Yatırımcılar ayrıca, Yeni Yıl tatili nedeniyle bugüne ertelenen Enerji Bilgi İdaresi'nden haftalık ABD petrol stok verilerini bekliyor.