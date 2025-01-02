FT: Wall Street bankalarına göre 2025’te altın daha da yükselecek

Financial Times'ın anketine katılan banka ve rafinerilerin ortalama tahminlerine göre altının yıl sonuna kadar troy ons başına yaklaşık 2.795 dolara tırmanması bekleniyor.

Altının, ABD'nin 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinin ardından Rusya'ya yaptırım uygulamasından bu yana dolardan uzaklaşan küresel merkez bankalarının alımlarından faydalanmaya devam etmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, seçilmiş Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD hükümetinin artan borç seviyelerine ilişkin endişeler ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların da fiyatları yükselteceği tahmin ediliyor.

Trump’ın açıklamaları altın için destekleyici

Külçe altının geçen yıl 2010'dan bu yana en büyük yıllık kazancının arkasında bu tür faktörler vardı. Altının bu yıl ons başına 2.950 dolara ulaşabileceğini tahmin eden Heraeus Precious Metals'in küresel ticaret başkanı Henrik Marx, "Merkez bankası faizinin gelecek yıl alım için güçlü bir temel olacağını düşünüyoruz" dedi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin de altın fiyatları için destekleyici olacağını belirten Mar, "Açıklayacağı her şey borcu artıracak, bu da daha zayıf bir dolar ve artan enflasyona yol açacak. Bu genellikle altın için iyi bir karışımdır" ifadelerini kullandı.

Dünya Altın Konseyi bir raporunda bu yılki büyümenin "olumlu ancak çok daha mütevazı" olacağını söyledi.

Yıl sonuna dek 3 bin dolar

Ankete katılanlar arasında en yükseliş çağrısı, fiyatların 2025 sonunda 3.000 dolara ulaşmasını bekleyen Goldman Sachs'tan geldi. Banka, merkez bankası talebine ve Fed'in beklenen faiz indirimlerine atıfta bulunuyor.

En aşağı yönlü tahminler ise Barclays ve Macquarie'den geldi ve her ikisi de altının yıl sonuna kadar ons başına yaklaşık 2.500 dolara düşmesini bekliyor- mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş.

Macquarie analistleri yıl sonu görünümlerinde "2025'e kadar temel senaryomuz, altının başlangıçta ABD dolarının gücünden kaynaklanan devam eden baskıyla karşı karşıya kalması, ancak iyileşen fiziksel alım ve istikrarlı resmi sektör talebi ile desteklenmesidir" diye yazdı.