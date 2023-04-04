Bağdat ve Erbil anlaşmayı imzalandı

Irak Merkezi Hükümeti'nin Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, başkent Bağdat'ta bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Petrol ihracatının yeniden başlaması için IKBY'le anlaşma yapıldığını belirten Sudani, ilgili teknik komisyonların acilen anlaşmanın uygulanması için çalışmalara başlamasını istedi.

IKBY Başbakanı Barzani de bu anlaşmanın geçici olduğunu ancak Erbil ile Bağdat arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığı sona erdirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Barzani, bu yeni anlaşmanın ulusal petrol ve gaz yasasının onaylanması için olumlu ve güvenli bir atmosfer yarattığını da sözlerine ekledi.

Anlaşmanın içeriğine ilişkin ise henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

IKBY petrol akışının başlayacağını duyurmuştu

IKBY Yabancı Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımında, Barzani'nin Irak Başbakanı ile Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının devamı konusunda nihai anlaşmayı imzalamak üzere başkent Bağdat'a gideceğini duyurmuştu.

IKBY’li yetkili, "Kürdistan Bölgesi'nin Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün yeniden başlayacak." ifadesini kullanmıştı.

Barzani de Twitter hesabından "Irak Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum." paylaşımında bulunmuştu.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.

IKBY Başbakan Danışmanı Bevar Hınsi de yaptığı açıklamada, Irak bütçe yasa tasarısına göre IKBY hükümetinin günlük 400 bin varil petrol göndermesi gerektiğini belirterek, "O nedenle eğer IKBY'den çıkan petrol sevk edilmezse Irak bütçe tasarısı da sorunlu hale gelir." ifadelerini kullanmıştı.