Baltık endeksi dokuz gündür yükselişini sürdürüyor

Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), dokuzuncu işlem gününde de artış kaydederek son iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Özellikle capesize ve panamax segmentlerindeki yükselişler bu artışta etkili oldu.

Buna göre, Baltık Borsası kuru yük deniz taşımacılığı endeksi 2.309 puana çıkarak son iki yılın zirvesine yakın bir seviyeye ulaştı. Capesize endeksi 30 puanlık artışla 3.730 puana yükseldi ve son dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Capesize gemilerinin ortalama günlük kazançları 253 dolar artarak 30.938 dolara çıktı. Çin liman ücretlerinde önerilen kesintilerin uzun vadeli stoklamayı caydırması beklentisiyle demir cevheri vadeli işlemleri de yükseliş gösterdi.

Panamax endeksi 13 puan artışla 1.957 puana ulaşarak beşinci işlem gününde de artış kaydetti. Panamax gemilerinin ortalama günlük kazançları ise 117 dolar artarak 17.615 dolar oldu. Supramax endeksi ise 1 puanlık hafif düşüşle 1.431 puana geriledi.